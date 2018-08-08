Юго-Запад Екатеринбурга парализовало из-за ДТП

Как утверждают очевидцы, водитель на Mitsubishi ехал со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону Московской. Навстречу ему попалась Lada Granta, водитель которой при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра. Mitsubishi влетел в правую дверь Lada Granta. После чего его отбросило на стоящий на перекрестке автобус Isuzu.