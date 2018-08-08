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10:01 (мск), источник: ЕАН

Юго-Запад Екатеринбурга парализовало из-за ДТП

Сегодня утром на перекрестке Амундсена — Объездной дороге произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса Isuzu, сообщает служба спасения «Сова».

Как утверждают очевидцы, водитель на Mitsubishi ехал со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону Московской. Навстречу ему попалась Lada Granta, водитель которой при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра. Mitsubishi влетел в правую дверь Lada Granta. После чего его отбросило на стоящий на перекрестке автобус Isuzu.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Местные жители пожаловались на образовавшуюся многокилометровую пробку на Амундсена.

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