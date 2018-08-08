Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Самомассаж: как подтянуть овал лица (видео)
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
В РФ 30 млн граждан рискуют лишиться всех трудовых прав - Шеин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за внуком, умерла
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Вывозил дочь в лес: Хачатурян творил страшные вещи - соседи
Мать сестер-убийц сказала, какие ужасы творил отец
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым - СМИ
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
10:15 (мск), источник: VN.ru

Вандалы крушат камеры видеофиксации

С начала года в регионе зафиксировано 16 случаев повреждения боксов с приборами фотовидеофиксации. Очередное варварское нападение на камеру произошло в ночь с 21 на 22 июля в селе Быстровка, на улице Трактовой.

Источник: VN.ru

Сам бокс вандалозащищенный, при падении камера бы не пострадала, но злоумышленники ставили целью не уронить прибор, а украсть его. Выехавшие на место сотрудники областного центра организации дорожного движения обнаружили перевернутый бокс и разбитое стекло. Прибора фотовидеофиксации на месте не оказалось. Таким образом, нанесен ущерб имуществу центра, купленному на областные средства. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Минтранс региона напоминает: установка приборов фотовидеофиксации на дорогах — одно из мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в 2015—2020 годах».

Всего на автодорогах области функционирует 244 таких бокса с камерами. Их повреждение напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 32 от 8 августа 2018 года.

Все новости региона
Cпорткар Marussia за 10 млн рублей продает житель Новосибирска
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Как подорожают коммунальные услуги после роста НДС
Медики рассказали о состоянии актера Сами Насери
Сергей Иванов рассказал о секретном плане по Грузии в 2008 году
В Крыму нашли затонувшее римское судно
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь