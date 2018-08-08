Вандалы крушат камеры видеофиксации

Сам бокс вандалозащищенный, при падении камера бы не пострадала, но злоумышленники ставили целью не уронить прибор, а украсть его. Выехавшие на место сотрудники областного центра организации дорожного движения обнаружили перевернутый бокс и разбитое стекло. Прибора фотовидеофиксации на месте не оказалось. Таким образом, нанесен ущерб имуществу центра, купленному на областные средства. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.