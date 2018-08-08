Вандалы крушат камеры видеофиксации
С начала года в регионе зафиксировано 16 случаев повреждения боксов с приборами фотовидеофиксации. Очередное варварское нападение на камеру произошло в ночь с 21 на 22 июля в селе Быстровка, на улице Трактовой.
С начала года в регионе зафиксировано 16 случаев повреждения боксов с приборами фотовидеофиксации. Очередное варварское нападение на камеру произошло в ночь с 21 на 22 июля в селе Быстровка, на улице Трактовой.
Сам бокс вандалозащищенный, при падении камера бы не пострадала, но злоумышленники ставили целью не уронить прибор, а украсть его. Выехавшие на место сотрудники областного центра организации дорожного движения обнаружили перевернутый бокс и разбитое стекло. Прибора фотовидеофиксации на месте не оказалось. Таким образом, нанесен ущерб имуществу центра, купленному на областные средства. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.
Минтранс региона напоминает: установка приборов фотовидеофиксации на дорогах — одно из мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в 2015—2020 годах».
Всего на автодорогах области функционирует 244 таких бокса с камерами. Их повреждение напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 32 от 8 августа 2018 года.