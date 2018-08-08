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10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

От квартир до здания цеха: в Башкирии распродадут арестованное имущество должников

﻿В Башкортостане 13 августа пройдут торги по реализации арестованного недвижимого имущества должников. По данным региональной службы судебных приставов, на аукцион выставлены несколько квартир, жилые дома, гараж, нежилое помещение, здания склада и цеха.

Источник: Башинформ

Перечень реализуемого имущества:

— Квартира площадью 44,6 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д. 27. Начальная цена: 1 530 000 руб. Сумма задатка: 76 500 руб.

— Квартира площадью 33,1 кв. м. Адрес: РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 22. Начальная цена: 844 000 руб. Сумма задатка: 42 200 руб.

— Квартира площадью 31 кв. м. Адрес: РБ, г. Салават, ул. Ленина, д. 24. Начальная цена: 1 609 600 руб. Сумма задатка: 80 480 руб.

— Квартира площадью 43,3 кв. м. Адрес: РБ, Стерлитамакский р-н, с. Наумовка, ул. Ленина, д. 35. Начальная цена: 1 021 600 руб. Сумма задатка: 51 080 руб.

— 1⁄2 доли в квартире площадью 54,9 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 51. Начальная цена: 868 251, 20 руб. Сумма задатка: 43 412,56 руб.

— Квартира площадью 61,2 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 3. Начальная цена: 2 280 000 руб. Сумма задатка: 114 000 руб.

— Квартира площадью 99,9 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 218. Начальная цена: 3 640 000 руб. Сумма задатка: 182 000 руб.

— Квартира площадью 53,1 кв. м. Адрес: РБ, Кугарчинский р-н, с. Мраково, ул. З. Биишева, д. 145. Начальная цена: 754 800 руб. Сумма задатка: 37 740 руб.

— Квартира площадью 61,6 кв. м. Адрес: РБ, г. Ишимбай, проспект Ленина, д. 2. Начальная цена: 1 632 000 руб. Сумма задатка: 81 600 руб.

— Жилой дом площадью 95,6 кв. м. Адрес: РБ, г. Кумертау, ул. Октябрьская, д. 38. Начальная цена: 2 400 000 руб. Сумма задатка: 120 000 руб.

— Жилой дом площадью 70,9 кв. м, земельный участок площадью 654 кв. м. Адрес: РБ, г. Ишимбай, ул. Ишбулдина, д. 132. Начальная цена: 1 653 000 руб. Сумма задатка: 82 650 руб.

— Гараж площадью 46,4 кв. м. Адрес: РБ, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Лескова, д. 34. Начальная цена: 299 676,85 руб. Сумма задатка: 14 983,84 руб.

— Квартира площадью 32,4 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Сазонова, д, 14. Начальная цена: 956 930,40 руб. Сумма задатка: 47 846,52 руб.

— Нежилое помещение, ЖБЦ № 1 площадью 6114,9 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 169. Начальная цена: 1 614 942,10 руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 80 747,11 руб. с учетом НДС.

— Здание склада готовой продукции площадью 3401,8 кв. м, право аренды земельного участка площадью 54993 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 169. Начальная цена: 770 705,20 руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 38 535, 26 руб. с учетом НДС.

— Здание арматурного цеха площадью 1395,1 кв. м. Адрес: РБ, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 169, собственник. Начальная цена: 770 705,20 руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 38 535,26 руб. с учетом НДС.

Участники торгов могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями, в частности, с ООО «Инвест Групп» по телефону (347) 286−51−39, (347) 286−51−93 или подойти в их офис, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д. 99/3, оф.6.

С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov, страницах газеты «Республика Башкортостан» и на сайтах торгующих организаций.

В том случае, если не удалось связаться со специализированными организациями по указанным телефонам, необходимо обращаться в отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан по телефону (347) 250−36−27.

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