Водитель чудом выжил в ДТП с переворотом в Челябинской области

«Лада Веста» выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила кроссовер «Киа». Водитель «паркетника» затормозил, но остановиться уже не успевал. От удара иномарка подскочила и опрокинулась на крышу. Удар был такой силы, что у «Киа» оторвало колеса.

Авария произошла вечером во вторник, 7 августа, на трассе «Миасс — Карабаш — Кыштым».

— За рулем иномарки был 52-летний водитель. У него травмы, но госпитализация не потребовалась, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.