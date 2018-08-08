Водитель чудом выжил в ДТП с переворотом в Челябинской области
Кроссовер «Киа» врезался в «Ладу» на трассе под Кыштымом.
Кроссовер «Киа» врезался в «Ладу» на трассе под Кыштымом.
«Лада Веста» выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила кроссовер «Киа». Водитель «паркетника» затормозил, но остановиться уже не успевал. От удара иномарка подскочила и опрокинулась на крышу. Удар был такой силы, что у «Киа» оторвало колеса.
Авария произошла вечером во вторник, 7 августа, на трассе «Миасс — Карабаш — Кыштым».
— За рулем иномарки был 52-летний водитель. У него травмы, но госпитализация не потребовалась, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
31-летний водитель «Лады» остался цел. Он и вызвал на место аварии «скорую» и полицию, а также помог пострадавшему выбраться из перевернувшейся машины.