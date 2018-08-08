Машина сбила женщину в Ростове-на-Дону
Иномарка сбила женщину в
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Иномарка сбила женщину в
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло 7 августа около 14.00 на проспекте Стачки.
Автомобиль Hyundai Creta при повороте налево сбил 49-летнюю горожанку, которая пыталась перебежать дорогу в не предназначенном для перехода месте.
В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.