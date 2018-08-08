Машина сбила женщину в Ростове-на-Дону

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло 7 августа около 14.00 на проспекте Стачки.

Автомобиль Hyundai Creta при повороте налево сбил 49-летнюю горожанку, которая пыталась перебежать дорогу в не предназначенном для перехода месте.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу.