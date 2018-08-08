В Ростове застройщика подозревают в обмане дольщиков на 17 млн рублей

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, застройщик, не являясь индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица, строил в Ростове многоквартирные дома в Пасечном переулке и по улице Атарбекова. Строительство проводилось с привлечением денежных средств дольщиков. По данным прокуратуры, застройщик незаконно извлек при этом более 17 млн руб.



В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).