В Краснодаре двое пьяных парней угнали иномарку у знакомого из клуба

В полицию с сообщением об угоне иномарки обратился мужчина. Он рассказал, что в клубе познакомился с двумя молодыми людьми и пригласил их в поездку на море на своем автомобиле. Они согласились. Краснодарец решил зайти домой, чтобы взять на отдых вещи, а когда вернулся, обнаружил пропажу машины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полицейские составили на автомобиль ориентировку. Через несколько часов сотрудники ДПС остановили машину в Кореновске. За рулем находился 25-летний уроженец Ставропольского края, а на пассажирском сиденье его 23-летний приятель, ранее судимый за кражу. Оба парня были в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленников доставили в Краснодар. Они признались в угоне. По их словам, на машине они хотели вернуться в Ставрополь, но из-за незнания местности и опьянения выбрали неверный маршрут.