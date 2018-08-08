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11:15 (мск), источник: РИА Крым

В МЧС рассказали подробности массового ДТП на керченской трассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали в массовом ДТП на керченской трассе, которое произошло накануне вечером. Подробности аварии рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла во вторник в районе поселка Зуя. Очевидцы сообщали о пяти разбитых машинах, однако в МЧС уточнили о четырех участниках ДТП — легковых автомобилях Tоyota Avensis, ВАЗ-2101, ВАЗ-2106 и грузового фургона ГАЗель.

Во время загрузки произошла ошибка.

«По прибытию на место спасатели при помощи спецоборудования провели деблокацию пострадавшего из автомобиля ВАЗ-2101. Всего в результате ДТП пострадали четыре человека», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Все пострадавшие доставлены в симферопольскую горбольницу № 6.

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