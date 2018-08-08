В МЧС рассказали подробности массового ДТП на керченской трассе

Авария с участием нескольких автомобилей произошла во вторник в районе поселка Зуя. Очевидцы сообщали о пяти разбитых машинах, однако в МЧС уточнили о четырех участниках ДТП — легковых автомобилях Tоyota Avensis, ВАЗ-2101, ВАЗ-2106 и грузового фургона ГАЗель.
«По прибытию на место спасатели при помощи спецоборудования провели деблокацию пострадавшего из автомобиля ВАЗ-2101. Всего в результате ДТП пострадали четыре человека», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Все пострадавшие доставлены в симферопольскую горбольницу № 6.