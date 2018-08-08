Во Владивостоке автоледи на Mercedes наказали за нарушение ПДД

Во Владивостоке водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения во Владивостоке, привлечен к административной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В социальной сети очевидцы разместили видеозапись, на которой водитель на Mercedes-Benz в районе дома № 55 на улице Никифорова выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, тем самым создав аварийную ситуацию.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя.

Им оказалась 33-летняя жительница Владивостока, свою вину автолюбительница отрицать не стала. Женщина привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.