Во Владивостоке автоледи на Mercedes наказали за нарушение ПДД
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя.
Во Владивостоке водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения во Владивостоке, привлечен к административной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В социальной сети очевидцы разместили видеозапись, на которой водитель на
Им оказалась 33-летняя жительница Владивостока, свою вину автолюбительница отрицать не стала. Женщина привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.
Установлено, что в 2018 году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения. Ее водительский стаж составляет 16 лет.