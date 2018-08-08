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13:31 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде в многоэтажке на Острове загорелся лифт

В Калининграде во вторник в девятиэтажном доме на Солнечном бульваре загорелся лифт, сообщает в среду, 8 августа, пресс-служба регионального управления МЧС.

В лифтовом помещении горел двигатель подъемного устройства на площади 0,3 квадратных метра.

Произошло задымление верхних этажей здания.

Пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет.

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