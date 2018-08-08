В Калининграде в многоэтажке на Острове загорелся лифт
В Калининграде во вторник в девятиэтажном доме на Солнечном бульваре загорелся лифт, сообщает в среду, 8 августа,
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В Калининграде во вторник в девятиэтажном доме на Солнечном бульваре загорелся лифт, сообщает в среду, 8 августа,
В лифтовом помещении горел двигатель подъемного устройства на площади 0,3 квадратных метра.
Произошло задымление верхних этажей здания.
Пожар тушили 12 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет.