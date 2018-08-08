В Воронеже 20-летний мотоциклист погиб в столкновении с «Ладой»
Медики уже ничем не могли ему помочь.
Медики уже ничем не могли ему помочь.
ДТП случилось 8 августа около 1:45 в Воронеже у одного из домов на улице Новосибирской. 30-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта», вероятно, не справился с управлением. Он не заметил, что во встречном направлении мчится мотоцикл «Восход» и выехал прямо на него.
За рулем двухколесного транспортного средства был 20-летний житель Новоусманского района.
— В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм различной степени тяжести скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.