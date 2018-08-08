Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном
История россиянки о жизни в Амстердаме (фото)
Почему стоит относиться к измене проще: 5 причин
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Медики решили выписать Иосифа Кобзона: его состояние нестабильно
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже 20-летний мотоциклист погиб в столкновении с «Ладой»

Медики уже ничем не могли ему помочь.

Источник: AP 2018

ДТП случилось 8 августа около 1:45 в Воронеже у одного из домов на улице Новосибирской. 30-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта», вероятно, не справился с управлением. Он не заметил, что во встречном направлении мчится мотоцикл «Восход» и выехал прямо на него.

За рулем двухколесного транспортного средства был 20-летний житель Новоусманского района.

— В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм различной степени тяжести скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Все новости региона
 Перепишем себя сами!
Голливудская невеста Владимира Кличко бросила его ради начинающего актера
Госдеп призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Рекорды выносливости: комнатные растения, о которых можно забыть
Археологи рассказали, где на самом деле крестили Иисуса Христа
Из-за жары в Финляндии исчезли комары. Их место заняли оводы
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
«Мерседесы» смогут вытаскивать самих себя (без лебёдки) В Youtube появился видеоролик, который демонстрирует работу нового режима антипробуксовочной системы
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь