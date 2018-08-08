В Воронеже 20-летний мотоциклист погиб в столкновении с «Ладой»

ДТП случилось 8 августа около 1:45 в Воронеже у одного из домов на улице Новосибирской. 30-летний местный житель на автомобиле «Лада Гранта», вероятно, не справился с управлением. Он не заметил, что во встречном направлении мчится мотоцикл «Восход» и выехал прямо на него.