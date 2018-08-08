В Ростовской области мужчина погиб от удара током во время сплава на плоту
В Ростовской области плот зацепился за линию электропередачи, от удара током погиб мужчина.
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В Ростовской области плот зацепился за линию электропередачи, от удара током погиб мужчина.
Как сообщает
Как сообщали Юга.ру, в июле на Кубани подросток наступил на провод и умер от удара током. В мае в Сочи девочка погибла от удара током в сельском Доме культуры.