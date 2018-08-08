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11:26 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области мужчина погиб от удара током во время сплава на плоту

В Ростовской области плот зацепился за линию электропередачи, от удара током погиб мужчина.

Как сообщает пресс-служба СК России, установлено, что электрический провод висел над рекой ниже допустимой высоты. В причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) обвиняют мастера ОАО «Донэнерго». Уголовное дело направили в суд.

Как сообщали Юга.ру, в июле на Кубани подросток наступил на провод и умер от удара током. В мае в Сочи девочка погибла от удара током в сельском Доме культуры.

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