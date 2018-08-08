Бывшего мэра Ялты освободили из СИЗО под подписку о невыезде

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас он на свободе под подпиской о невыезде. Он находится в Симферополе», — сказал адвокат.

Как указано в постановлении следователя, дело против Ростенко было возбуждено 21 мая. Вину бывший мэр не признает, готов сотрудничать со следствием и по первому требованию являться к нему.

Следствие считает преступлением передачу в муниципальную собственность участка площадью 26 соток. На этот участок не была установлена собственность, право не было зарегистрировано. Путем издания постановления главы горсовета Ялты участок перевели в муниципальную собственность, а следствие считает, что надо было перевести в собственность субъекта.