Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенный монолог: «Вы нищие, а требуете красавиц»
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Красавица-жена Дзюбы очаровала соцсети (фото)
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16Лесные пожары в Греции
12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Советске 71-летний пенсионер смошенничал при получении субсидии на 1,1 млн рублей

В Советске пенсионер смошенничал при получении субсидии на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

71-летний мужчина в 2009 году незаконно переоформил документы для получения жилищной субсидии на имя своей умершей матери. И получил из местного бюджета 1 миллион 137 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что год назад этот же пенсионер попался на другом мошенничестве. В полиции выяснили, что мужчина 15 лет получал пенсию матери, которая скончалась еще в 2002 году.

Все новости региона
 Археологи нашли в Подмосковье 400-летний клад
Перепишем себя сами!
«Поговорим о ракетах»: что Путин предложил Трампу
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Шнуров заступился за Монеточку после критики Земфиры в ее адрес
Россияне превращаются в «вечных детей» и поздно заключают браки
Средний чек за коммуналку обогнал инфляцию в пять раз
Предложено новое объяснение домашнему насилию
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Из космоса пришел загадочный сигнал Его источник неизвестен.
Авто
«Мерседесы» смогут вытаскивать самих себя (без лебёдки) В Youtube появился видеоролик, который демонстрирует работу нового режима антипробуксовочной системы
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь