В Советске 71-летний пенсионер смошенничал при получении субсидии на 1,1 млн рублей

71-летний мужчина в 2009 году незаконно переоформил документы для получения жилищной субсидии на имя своей умершей матери. И получил из местного бюджета 1 миллион 137 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что год назад этот же пенсионер попался на другом мошенничестве. В полиции выяснили, что мужчина 15 лет получал пенсию матери, которая скончалась еще в 2002 году.