Крупнейший пожар в истории Калифорнии: больше 100 гектаров в огне

Крупнейший пожар в истории Калифорнии: больше 100 гектаров в огне

В Калифорнии уже больше недели горят леса в заповеднике «Комплекс Мендосино». Этот пожар — крупнейший за всю историю штата.