Крупнейший пожар в истории Калифорнии: больше 100 гектаров в огне
В Калифорнии уже больше недели горят леса в заповеднике «Комплекс Мендосино». Этот пожар — крупнейший за всю историю штата.
В Калифорнии уже больше недели горят леса в заповеднике «Комплекс Мендосино». Этот пожар — крупнейший за всю историю штата.
Огонь охватил рекордную площадь — 114 800 гектаров. Около 1500 домов разрушены, десятки людей числятся пропавшими без вести.
Пожарная служба сообщила, что пожар будет бушевать по меньшей мере до сентября. Пока остановить огонь удается лишь на половине территории, охваченной пламенем.