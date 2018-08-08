Ночью в Сергелийском районе произошел пожар
Жертв и пострадавших нет.
Жертв и пострадавших нет.
В ночь с 7 на 8 августа возгорелся продуктовый магазин «Эркин маркет». Об этом сообщает
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД города Ташкента в 3:30 ночи. В 4:30 пожар был уже потушен. Жертв и пострадавших нет.
Предполагаемой причиной пожара является короткое замыкание в электросети.
«Управление пожарной безопасности ГУВД города Ташкента призывает руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, а также жителей и гостей Ташкента неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности».