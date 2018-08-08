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11:23 (мск), источник: UzReport.news

Ночью в Сергелийском районе произошел пожар

Жертв и пострадавших нет.

Источник: UzReport.news

В ночь с 7 на 8 августа возгорелся продуктовый магазин «Эркин маркет». Об этом сообщает пресс-центр ГУВД.

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Сообщение о пожаре поступило в Центр управления и координации силами и средствами УПБ ГУВД города Ташкента в 3:30 ночи. В 4:30 пожар был уже потушен. Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемой причиной пожара является короткое замыкание в электросети.

«Управление пожарной безопасности ГУВД города Ташкента призывает руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, а также жителей и гостей Ташкента неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности».

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