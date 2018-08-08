В Волгограде обнаружили лихорадку Западного Нила
В Волгоградской области выявлен первый случай лихорадки Западного Нила. Заболевший — волгоградец, которого укусил на даче комар.
В Волгоградской области выявлен первый случай лихорадки Западного Нила. Заболевший — волгоградец, которого укусил на даче комар.
Как рассказали «КП-Волгоград» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, регион является зоной, где встречается это опасное заболевание. Его переносчиками являются комары, а вспышки болезни регистрируются летом и осенью, во время активности комаров.
Одной из мер профилактики заболевания является дезинсекция водоемов. В Волгоградской области в 2018 году от комаров обработали более 16,5 тысяч гектаров рек, озер, прудов и ериков. В качестве мер индивидуальной защиты санитарные врачи называют установку москитных сеток на окна и применение репеллентов. Это самая надежная мера профилактики заболевания, поскольку вакцины от лихорадки Западного Нила не существует.