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11:17 (мск), источник: Вести Приморье

Река Богатая окрасилась в странный цвет из-за слива неизвестных веществ

8 августа жители пригорода Владивостока заметили, как река Богатая окрасилась в белый цвет. По словам очевидцев, в реку попала неизвестная жидкость, из-за чего вода «изменила окраску», а на ее поверхности появилась пена. Эту информацию проверит природоохранная прокуратура, также горожане написали заявление в Росприроднадзор. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

«Мой дачный участок расположен рядом с рекой. В 13:00 я спустилась к мостику и обратила внимание на то, что речка окрасилась. Она стала белого цвета, а сверху образовалась пена. В таком состоянии вода была тут около часа, пока это непонятное вещество не унесло потоками. Своим глазам не могла поверить», — рассказывает Галина, которая успела сделать несколько снимков на камеру своего телефона.

Женщина предположила, что вещество могло попасть в реку из трубы, расположенной рядом с мостом в районе садового товарищества «Строитель», рядом с домом № 68. Галина говорит, что видела в воде мертвых карасей и переживает за диких уток, которые здесь обитают. Она сомневается, что вещество попало в реку с Богатинского водохранилища: очистные сооружения сливают сюда воду ежедневно около 10:00 и 17:00. Однако в это время вода обычно становится грязно-коричневого, а не белого цвета.

К слову, загрязнение реки Богатой уже не раз тревожило дачников и местных жителей. Галина утверждает, что еще до этого случая от реки не раз исходил неприятный запах из-за попадания в нее неизвестных веществ.

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