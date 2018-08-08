Река Богатая окрасилась в странный цвет из-за слива неизвестных веществ

«Мой дачный участок расположен рядом с рекой. В 13:00 я спустилась к мостику и обратила внимание на то, что речка окрасилась. Она стала белого цвета, а сверху образовалась пена. В таком состоянии вода была тут около часа, пока это непонятное вещество не унесло потоками. Своим глазам не могла поверить», — рассказывает Галина, которая успела сделать несколько снимков на камеру своего телефона.

Женщина предположила, что вещество могло попасть в реку из трубы, расположенной рядом с мостом в районе садового товарищества «Строитель», рядом с домом № 68. Галина говорит, что видела в воде мертвых карасей и переживает за диких уток, которые здесь обитают. Она сомневается, что вещество попало в реку с Богатинского водохранилища: очистные сооружения сливают сюда воду ежедневно около 10:00 и 17:00. Однако в это время вода обычно становится грязно-коричневого, а не белого цвета.