Река Богатая окрасилась в странный цвет из-за слива неизвестных веществ
8 августа жители пригорода Владивостока заметили, как река Богатая окрасилась в белый цвет. По словам очевидцев, в реку попала неизвестная жидкость,
8 августа жители пригорода Владивостока заметили, как река Богатая окрасилась в белый цвет. По словам очевидцев, в реку попала неизвестная жидкость,
«Мой дачный участок расположен рядом с рекой. В 13:00 я спустилась к мостику и обратила внимание на то, что речка окрасилась. Она стала белого цвета, а сверху образовалась пена. В таком состоянии вода была тут около часа, пока это непонятное вещество не унесло потоками. Своим глазам не могла поверить», — рассказывает Галина, которая успела сделать несколько снимков на камеру своего телефона.
Женщина предположила, что вещество могло попасть в реку из трубы, расположенной рядом с мостом в районе садового товарищества «Строитель», рядом с домом № 68. Галина говорит, что видела в воде мертвых карасей и переживает за диких уток, которые здесь обитают. Она сомневается, что вещество попало в реку с Богатинского водохранилища: очистные сооружения сливают сюда воду ежедневно около 10:00 и 17:00. Однако в это время вода обычно становится
К слову, загрязнение реки Богатой уже не раз тревожило дачников и местных жителей. Галина утверждает, что еще до этого случая от реки не раз исходил неприятный запах