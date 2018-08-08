Центр Уфы сегодня перекрыли из-за сообщения о бомбе
Территорию быстро оцепили силовики.
Территорию быстро оцепили силовики.
Сегодня, 8 августа, ранним утром автомобилисты встали в небольшую пробку
— Стояли пожарные машины, на месте работали полицейские. На перекрестке регулировал движение сотрудник ГИБДД, — рассказал читатель «КП» Тимур.
Оказалось, что территорию оцепили
— Утром позвонили в дежурную часть, сообщили, что рядом с домом 100 по улице Цюрупы обнаружен бесхозный предмет. Однако по приезду никакой бомбы и предмета на месте не было. После тщательной проверки движение запустили, — сообщили в