Центр Уфы сегодня перекрыли из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 8 августа, ранним утром автомобилисты встали в небольшую пробку из-за того, что была перекрыта улица Цюрупы на участке от улицы Революционной до улицы Достоевского.

— Утром позвонили в дежурную часть, сообщили, что рядом с домом 100 по улице Цюрупы обнаружен бесхозный предмет. Однако по приезду никакой бомбы и предмета на месте не было. После тщательной проверки движение запустили, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.