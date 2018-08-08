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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр Уфы сегодня перекрыли из-за сообщения о бомбе

Территорию быстро оцепили силовики.

Сегодня, 8 августа, ранним утром автомобилисты встали в небольшую пробку из-за того, что была перекрыта улица Цюрупы на участке от улицы Революционной до улицы Достоевского.

— Стояли пожарные машины, на месте работали полицейские. На перекрестке регулировал движение сотрудник ГИБДД, — рассказал читатель «КП» Тимур.

Оказалось, что территорию оцепили из-за важного звонка в полицию и бомбе.

— Утром позвонили в дежурную часть, сообщили, что рядом с домом 100 по улице Цюрупы обнаружен бесхозный предмет. Однако по приезду никакой бомбы и предмета на месте не было. После тщательной проверки движение запустили, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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