В Казани 1,5-годовалый ребенок выжил, упав с 4-го этажа на крышу магазина

Многочисленные очевидцы услышали детский крик, с четвертого этажа девятиэтажного дома на улице Декабристов упал ребенок. Малыш приземлился на крышу пристроенного внизу магазина, и тихо плакал.

На место прибыл дежурный караул ПСЧ-3, которым командовал начальник караула ПСЧ-3 старший лейтенант внутренней службы Ильназ Зиангиров. Приехавшим спасателям свидетели и жители дома рассказали, что произошло. К этому времени на крыше рядом с ребенком уже находились медики и местный житель.

Оказалось, что молодой человек проживающий в этом подъезде на втором этаже, сразу после падения малыша спрыгнул вниз, на крышу магазина. Он лег на спину, переложил ребенка к себе на грудь, и так дожидался приезда медиков, чтобы мальчик больше не травмировался. Приехавшая бригада «скорой помощи» спустилась вниз, на крышу, из окна той самой квартиры.

Первую помощь малышу оказали, но как его поднять на второй этаж? Жесткие носилки, какими располагали врачи, не позволяли безопасно транспортировать ребенка.

Тут на помощь и пришли спасатели Данис Фасхутдинов и Азат Пукачев. Они сумели при помощи приспособлений эвакуировать с крыши через окно второго этажа и пострадавшего ребенка, и медиков, помогли взобраться домой молодому человеку.

Пострадавший мальчик в возрасте 1 год 6 месяцев, госпитализирован в ДРКБ с предварительным диагнозом «травма головного мозга», в данный момент находится в реанимации, состояние оценивается как тяжёлое.