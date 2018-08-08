СК завел дело после крушения вертолета на Кубани

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщало Южное СУСК РФ на транспорте, по предварительным данным, вертолет потерпел крушение между 8 и 9 часами на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Управлял машиной пилот 1969 года рождения, житель Ставропольского края. В результате крушения воздушное судно загорелось, пилот погиб. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются документы хозяйства, которому оказывались услуги, опрашиваются сотрудники предприятия, добавляет управление.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.