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11:53 (мск), источник: Югополис

В Сочи осудили работников больницы, выбросивших пациента на улицу

Бывшие санитарка и сестра-хозяйка городской больницы № 4 признаны виновными в оставлении пациента в опасности.

Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим санитарке и сестре-хозяйке больницы. Согласно приговору, они виновны в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Напомним, 25 января в соцсетях появилось видео инцидента, на котором 2 женщины-медработники на каталке вывозят находящегося в тяжелом состоянии пациента из здания городской больницы № 4, перевозят его через дорогу и оставляют у гаражного кооператива.

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Следствием и судом установлено, рано утром 25 января нынешнего года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также в состоянии интоксикации. Находясь в терапевтическом отделении, пациент стал вести себя шумно и нарушать общественный порядок. Днем санитарка и сестра-хозяйка вывезли пациента, лишенного возможности передвигаться, на кресле-каталке за пределы больницы и оставили на при низкой температуре на открытом воздухе. Очевидцы вызвали медицинскую бригаду, которая госпитализировала мужчину.

Приговором мирового судьи каждой осужденной назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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