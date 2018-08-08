В Сочи осудили работников больницы, выбросивших пациента на улицу

Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим санитарке и сестре-хозяйке больницы. Согласно приговору, они виновны в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Напомним, 25 января в соцсетях появилось видео инцидента, на котором 2 женщины-медработники на каталке вывозят находящегося в тяжелом состоянии пациента из здания городской больницы № 4, перевозят его через дорогу и оставляют у гаражного кооператива.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/taoX3GoNP7M?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следствием и судом установлено, рано утром 25 января нынешнего года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также в состоянии интоксикации. Находясь в терапевтическом отделении, пациент стал вести себя шумно и нарушать общественный порядок. Днем санитарка и сестра-хозяйка вывезли пациента, лишенного возможности передвигаться, на кресле-каталке за пределы больницы и оставили на при низкой температуре на открытом воздухе. Очевидцы вызвали медицинскую бригаду, которая госпитализировала мужчину.