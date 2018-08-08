В Сочи осудили работников больницы, выбросивших пациента на улицу
Бывшие санитарка и
Бывшие санитарка и
Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим санитарке и
Напомним, 25 января в соцсетях появилось видео инцидента, на котором 2
Следствием и судом установлено, рано утром 25 января нынешнего года мужчина поступил в городскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также в состоянии интоксикации. Находясь в терапевтическом отделении, пациент стал вести себя шумно и нарушать общественный порядок. Днем санитарка и
Приговором мирового судьи каждой осужденной назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили «Югополису» в