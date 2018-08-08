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13:29 (мск), источник: Клопс.ru

В пограничной зоне на Балтийской косе нашли тело молодой женщины

Пограничники обнаружили на Балтийской косе тело молодой женщины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Погибшую нашли в понедельник, 6 августа, около 11:30. Тело лежало в воде недалеко от берега. На женщине был малиновый купальник.

На место выезжал следователь светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калининградской области. Тело направлено на судебно-медицинское исследование, устанавливается личность погибшей.

«На вид женщине 20−30 лет, на её теле следы длительного пребывания в воде. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

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