В пограничной зоне на Балтийской косе нашли тело молодой женщины

Погибшую нашли в понедельник, 6 августа, около 11:30. Тело лежало в воде недалеко от берега. На женщине был малиновый купальник.

На место выезжал следователь светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калининградской области. Тело направлено на судебно-медицинское исследование, устанавливается личность погибшей.