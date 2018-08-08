В пограничной зоне на Балтийской косе нашли тело молодой женщины
Пограничники обнаружили на Балтийской косе тело молодой женщины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Пограничники обнаружили на Балтийской косе тело молодой женщины. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Погибшую нашли в понедельник, 6 августа, около 11:30. Тело лежало в воде недалеко от берега. На женщине был малиновый купальник.
На место выезжал следователь светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калининградской области. Тело направлено на
«На вид женщине 20−30 лет, на её теле следы длительного пребывания в воде. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.