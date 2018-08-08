В Сети появилось видео смерча над Ладожским озером
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео смерч, круживший над Ладожским озером.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео смерч, круживший над Ладожским озером.
Редкое природное явление заметили в районе Ладоги 6 августа. Смерч наблюдали в деревне Заостровье Волховского района Ленобласти.
Вихрь покружил над водой, но не дошел до берега.
В этот день спасатели предупреждали жителей области о грядущей непогоде. По данным регионального главка МЧС, ожидались сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. При этом синоптики не зафиксировали погодных аномалий.