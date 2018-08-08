В Сети появилось видео смерча над Ладожским озером

Вихрь покружил над водой, но не дошел до берега.

В этот день спасатели предупреждали жителей области о грядущей непогоде. По данным регионального главка МЧС, ожидались сильные дожди и ветер до 15 метров в секунду. При этом синоптики не зафиксировали погодных аномалий.