На Урале жители поселка сожгли 3 гектара леса

На севере Свердловской области спасатели на трех гектарах тушат очередной природный пожар. На этот раз лес загорелся в девяти километрах от поселка Вижай в Ивдельском городском округе.

— Возгоранию присвоен первый класс пожарной опасности. Сейчас пожар уже локализован, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Локализован, но не потушен, потому что специалистам понадобится немало времени, чтобы пролить всю территорию. Иначе огонь вспыхнет с новой силой. На борьбу со стихией брошены две единицы техники и 12 человек личного состава.