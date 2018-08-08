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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале жители поселка сожгли 3 гектара леса

Огонь вспыхнул в 9-ти километрах от деревни.

На севере Свердловской области спасатели на трех гектарах тушат очередной природный пожар. На этот раз лес загорелся в девяти километрах от поселка Вижай в Ивдельском городском округе.

— Возгоранию присвоен первый класс пожарной опасности. Сейчас пожар уже локализован, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Локализован, но не потушен, потому что специалистам понадобится немало времени, чтобы пролить всю территорию. Иначе огонь вспыхнет с новой силой. На борьбу со стихией брошены две единицы техники и 12 человек личного состава.

По словам пожарных, причиной бедствия стали преступные действия местных жителей.

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