На Урале жители поселка сожгли 3 гектара леса
Огонь вспыхнул в 9-ти километрах от деревни.
Огонь вспыхнул в 9-ти километрах от деревни.
На севере Свердловской области спасатели на трех гектарах тушат очередной природный пожар. На этот раз лес загорелся в девяти километрах от поселка Вижай в Ивдельском городском округе.
— Возгоранию присвоен первый класс пожарной опасности. Сейчас пожар уже локализован, — рассказали в
Локализован, но не потушен, потому что специалистам понадобится немало времени, чтобы пролить всю территорию. Иначе огонь вспыхнет с новой силой. На борьбу со стихией брошены две единицы техники и 12 человек личного состава.
По словам пожарных, причиной бедствия стали преступные действия местных жителей.