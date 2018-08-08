Бывшего начальника отдела безопасности колонии № 12 осудили за взятку

Как было установлено, с сентября 2017 по март 2018 года подсудимый, будучи должностным лицом исправительного учреждения, договорился с отбывающим наказание осужденным не привлекать его к ответственности за нарушение внутреннего распорядка колонии. Кроме того, он позволил ему беспрепятственно пользоваться средствами мобильной связи и проносить запрещённые продукты питания. Делал это бывший сотрудник ИК за денежное вознаграждение — за указанный период сумма взятки составила 85 тыс. рублей.