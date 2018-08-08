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11:45 (мск), источник: NewsKo

Бывшего начальника отдела безопасности колонии № 12 осудили за взятку

Губахинский городской суд признал виновным бывшего начальника отдела безопасности исправительной колонии № 12, обвинявшегося в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие).

Как было установлено, с сентября 2017 по март 2018 года подсудимый, будучи должностным лицом исправительного учреждения, договорился с отбывающим наказание осужденным не привлекать его к ответственности за нарушение внутреннего распорядка колонии. Кроме того, он позволил ему беспрепятственно пользоваться средствами мобильной связи и проносить запрещённые продукты питания. Делал это бывший сотрудник ИК за денежное вознаграждение — за указанный период сумма взятки составила 85 тыс. рублей.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 850 тыс. рублей.

Источник — пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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