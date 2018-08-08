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11:34 (мск), источник: АиФ Крым

В Ялте произошел пожар: спасены двое детей

Пожар произошел в пятиэтажном доме по улице Украинская.

В ялтинской 5-этажке произошел пожар на котором спасли двое детей, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Пожар случился в квартире на пятом этаже жилого дома по ул. Украинская. Площадь пожара составила 20 кв м.

«Огнем поврежден потолок, стены, вещи б/у», — отметили в пресс-службе.

Огнеборцы потушили пожар в течение 20 минут.

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