В Ялте произошел пожар: спасены двое детей

В ялтинской 5-этажке произошел пожар на котором спасли двое детей, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Пожар случился в квартире на пятом этаже жилого дома по ул. Украинская. Площадь пожара составила 20 кв м.