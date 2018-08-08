В Ялте произошел пожар: спасены двое детей
Пожар произошел в пятиэтажном доме по улице Украинская.
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Пожар произошел в пятиэтажном доме по улице Украинская.
В ялтинской 5-этажке произошел пожар на котором спасли двое детей, передает
Пожар случился в квартире на пятом этаже жилого дома по ул. Украинская. Площадь пожара составила 20 кв м.
«Огнем поврежден потолок, стены, вещи б/у», — отметили в
Огнеборцы потушили пожар в течение 20 минут.