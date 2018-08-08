В Калачевском районе разбились два подростка на скутере
В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, его 14-летний пассажир скончался на месте.
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В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, его 14-летний пассажир скончался на месте.
По предварительной информации, авария произошла в 14:10 на автодороге «Донской-Ляпичево-Крепь». 14-летний подросток, управляя скутером «Стелс», двигаясь со стороны хутора Ляпичево в сторону поселка Донской на 1 километре, начал обгон.
Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с КАМАЗом, который ехал во встречном направлении.