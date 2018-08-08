Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Назван город с самым удобным общественным транспортом
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Похудевшая Подольская показала фигуру в красном бикини
Где на самом деле крестили Иисуса ХристаОб этом до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это событие произошло на западном берегу Иордана, другие - на восточном
В РФ 30 млн граждан рискуют лишиться всех трудовых прав - Шеин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за внуком, умерла
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Джастин Бибер расплакался на глазах у Хейли Болдуин
Похудевшая Подольская показала фигуру в красном бикини
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
15:21 (мск), источник: РИАЦ

В Калачевском районе разбились два подростка на скутере

В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, его 14-летний пассажир скончался на месте.

По предварительной информации, авария произошла в 14:10 на автодороге «Донской-Ляпичево-Крепь». 14-летний подросток, управляя скутером «Стелс», двигаясь со стороны хутора Ляпичево в сторону поселка Донской на 1 километре, начал обгон.

Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с КАМАЗом, который ехал во встречном направлении.

Все новости региона
Волгоградский АПК получит более 8 млрд рублей на развитие
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Британские пожарные сняли на видео огненный смерч
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
«Большую тройку» операторов оштрафуют за роуминг
Британские пабы закрываются десятками: что случится с элем
Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-клубе
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
История россиянки о жизни в Амстердаме: фото
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь