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11:39 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Щучинского района воровал ограды с кладбища

В совершении кражи подозревается житель деревни Резы 1984 года рождения. Во время посещения кладбища в Щучине он обратил внимание на металлические декоративные ограды могил, которые решил сдать.

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучинского района воровал металл с кладбища и сдавал его в утиль. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В совершении кражи подозревается житель деревни Резы 1984 года рождения. Во время посещения кладбища в Щучине он обратил внимание на металлические декоративные ограды могил, которые решил сдать.

«Он сорвал 42 фрагмента ограждения. Через некоторое время пропажу заметила родственница похороненных на кладбище людей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Щучинского РОВД установили личность подозреваемого», — рассказали в пресс-службе УВД.

Мужчина ранее уже был судим за грабеж с применением насилия и разбойное нападение.

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