Житель Щучинского района воровал ограды с кладбища
В совершении кражи подозревается житель деревни Резы 1984 года рождения. Во время посещения кладбища в Щучине он обратил внимание на металлические декоративные ограды могил, которые решил сдать.
В совершении кражи подозревается житель деревни Резы 1984 года рождения. Во время посещения кладбища в Щучине он обратил внимание на металлические декоративные ограды могил, которые решил сдать.
8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Щучинского района воровал металл с кладбища и сдавал его в утиль. Об этом БЕЛТА сообщили в
В совершении кражи подозревается житель деревни Резы 1984 года рождения. Во время посещения кладбища в Щучине он обратил внимание на металлические декоративные ограды могил, которые решил сдать.
«Он сорвал 42 фрагмента ограждения. Через некоторое время пропажу заметила родственница похороненных на кладбище людей. В ходе проведения
Мужчина ранее уже был судим за грабеж с применением насилия и разбойное нападение.