Экс-главе Фонда капремонта предъявили обвинение в коммерческом подкупе

Источник: РИА "Новости"

Напомним, Михаил Архипов был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области 31 июля 2018 г., а уже 2 августа Самарский районный суд принял решение об аресте его и его брата Алексея на два месяца.

Уголовное дело было возбуждено региональным СУ СК по материалам областного УФСБ.

По версии следствия, 31 июля 2018 г. примерно в 13:25, находясь в припаркованном автомобиле около одного из домов по ул. Красноармейской в Самаре, Алексей Архипов получил от директора ООО «Инженерные сети Самары» Александра Кузнецова 222,5 тыс. руб., которые якобы намеревался передать Михаилу Архипову «за способствование действиям, входящим в его служебные полномочия, а именно за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору в счет выполненных работ».

По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Инженерные сети Самары» зарегистрировано в 2011 г. и специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

На заседании суда по избранию меры пресечения для братьев Архиповых было озвучено, что, согласно материалам дела, с Фондом капремонта Кузнецов якобы сотрудничает уже несколько лет. С 2016 по 2018 гг. директор «Инженерных сетей Самары» передал через посредников Архипову в общей сложности более 2,5 млн руб. (суммы варьировались от 100 до 900 тыс. руб.), а после обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Михаил Архипов на суде заявил, что денег ни от кого не получал, а происходящее считает недоразумением и саботажем со стороны подрядчика. Алексей Архипов также отрицал факт получения денег от Кузнецова. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время временно исполняющим обязанности руководителя Фонда капремонта Самарской области назначен заместитель гендиректора по финансам Александр Трещев. Об этом Волга Ньюс рассказал член попечительского совета фонда Виктор Часовских.

Виктор Часовских подчеркнул, что нельзя говорить о том, что это новый руководитель фонда — врио назначен для того, чтобы не остановилась работа организации. «Это человек, который должен находиться на месте, подписывать необходимые документы. Остановить работу фонда невозможно», — пояснил он.