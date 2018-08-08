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12:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Усть-Кута с 6 кг марихуаны задержали транспортные полицейские

Двух жителей Усть-Кута 1990 и 1991 годов рождения с 6 кг марихуаны в нескольких пакетах задержали транспортные полицейские в ходе рейда в селе Турука на берегу реки.

Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. В отношении подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

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