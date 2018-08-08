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15:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Женщину-бармена осудят за продажу пива несовершеннолетнему

У бармена приобрела спиртной напиток девушка, не достигшая 18-летнего возраста.

В новосибирском Академгородке женщину, которая работала барменом, ждет суд. Она продала спиртной напиток несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Женщина работала барменом в кинотеатре и продала несовершеннолетней спиртной напиток.

Теперь в Советском районе Новосибирска утвердили обвинительное заключение против бармена по статье «неоднократная розничная продажа алкоголя несовершеннолетним».

В январе 2018 года ее оштрафовали по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за то, что она продала алкоголь подростку, а затем спустя несколько месяцев, 20 апреля, вновь нарушила закон.

В заведение зашла несовершеннолетняя и приобрела у девушки-бармена две бутылки пива Уголовное дело рассмотрят в суде Советского района.

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