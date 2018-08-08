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12:03 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину, сообщившего о «минировании» станции метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в ложном сообщении о минировании станции метрополитена, сообщает региональное ГУМВД.

Источник: РИА Новости

Сообщение о том, что неизвестный мужчина через службу «112» сообщил о заложенном устройстве на одной из станций метрополитена, поступило 4 августа.

«В ходе проведения комплекса специальных мероприятий у дома 3 в переулке Зощенко сотрудники Центра “Э” задержали 36-летнего гражданина, который изобличен в совершении указанного преступления из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого.

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