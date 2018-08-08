В Петербурге задержали мужчину, сообщившего о «минировании» станции метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Полиция в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Полиция в
Сообщение о том, что неизвестный мужчина через службу «112» сообщил о заложенном устройстве на одной из станций метрополитена, поступило 4 августа.
«В ходе проведения комплекса специальных мероприятий у дома 3 в переулке Зощенко сотрудники Центра “Э” задержали 36-летнего гражданина, который изобличен в совершении указанного преступления из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого.