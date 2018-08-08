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12:06 (мск), источник: Volga News

В Самаре сотрудник полиции подозревается в получении взятки в 600 тыс. рублей

В Самаре задержан сотрудник полиции, подозреваемый в получении взятки в 600 тыс. руб., сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 6 августа примерно в 19 часов сотрудник одного из подразделений полиции города Самары находясь в Промышленном районе получил взятку за не привлечение лица к уголовной ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

«По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, — сообщают в полицейском Главке. — В случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

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