В Самаре сотрудник полиции подозревается в получении взятки в 600 тыс. рублей

По версии следствия, 6 августа примерно в 19 часов сотрудник одного из подразделений полиции города Самары находясь в Промышленном районе получил взятку за не привлечение лица к уголовной ответственности.

«По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, — сообщают в полицейском Главке. — В случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».