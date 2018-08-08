В Самаре сотрудник полиции подозревается в получении взятки в 600 тыс. рублей
В Самаре задержан сотрудник полиции, подозреваемый в получении взятки в 600 тыс. руб., сообщает региональное управление Следственного комитета.
В Самаре задержан сотрудник полиции, подозреваемый в получении взятки в 600 тыс. руб., сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, 6 августа примерно в 19 часов сотрудник одного из подразделений полиции города Самары находясь в Промышленном районе получил взятку за не привлечение лица к уголовной ответственности.
Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
«По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области