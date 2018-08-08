Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Газпром» или пустая труба: Киев поставили перед выбором
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Анджелина Джоли пожаловалась на незначительные алименты от Питта
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Красавица-жена Дзюбы очаровала соцсети (фото)
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
"Без Петросяна она была бы никем": подруга семьи о Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Ксения Собчак позирует в кружевном платье и без нижнего белья
Степаненко в темных очках впервые высказалась о разводе
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд в Нижнем Новгороде продлил арест обвиняемому в шпионаже украинцу

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода до 9 октября продлил арест гражданину Украины Игорю Кияшко, которого обвинили в подготовке военной контрабанды (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил его адвокат Алексей Матасов.

Источник: Reuters

По словам господина Матасова, его подзащитный просил суд смягчить ему меру пресечения под залог в 500 тыс. руб., доказывая, что скрываться он не намерен и не может повлиять на ход расследования. Однако суд решил оставить украинского юриста еще на два месяца в СИЗО, где он оказался после того, как в апреле его задержали сотрудники ФСБ в нижегородском гостиничном комплексе «Ковчег». Там обвиняемый под надзором силовиков купил 42 лопатки для двигателей истребителей МиГ-29 у посредника, написавшего заявление чекистам. Также Игорю Кияшко инкриминируют сбор по заданию Службы безопасности Украины секретной документации РЛС 92Н6А, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400.

С подготовкой к военной контрабанде юрист соглашается, но отрицает обвинения в шпионаже. В следственном изоляторе Игорь Кияшко жаловался на условия содержания, якобы организованные следствием для дачи признательных показаний, и сменил адвоката, придавшего огласке расследование. Сейчас, по словам защитника Алексея Матасова, обвиняемый содержится в нормальных условиях, которые недавно проверили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Нижегородской области. Также арестанта посетил украинский консул Геннадий Брескаленко.

Все новости региона
 Медведев раскрыл новые факты о войне с Грузией
Почему Media Markt спешно покидает Россию
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Биолог чуть не угодил в пасть белой акулы (видео)
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Жительница Новосибирска за сутки нашла работу и жилье бездомному
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Очень красивые автомобили: репортаж из ночной Москвы 4 августа в Москве состоялось зрелищное ретро-ралли «Ночная Москва». Красавцы-олдтаймеры собрались на старт у здания гостиницы «Украина» и прокатились по улицам столицы
Кино
Домогаров снялся с Зудиной и Польских в сериале «Хорошая жена» Актеры встретились на съемках российской версии популярного американского телешоу про женщину-адвоката
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь