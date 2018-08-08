Суд в Нижнем Новгороде продлил арест обвиняемому в шпионаже украинцу

По словам господина Матасова, его подзащитный просил суд смягчить ему меру пресечения под залог в 500 тыс. руб., доказывая, что скрываться он не намерен и не может повлиять на ход расследования. Однако суд решил оставить украинского юриста еще на два месяца в СИЗО, где он оказался после того, как в апреле его задержали сотрудники ФСБ в нижегородском гостиничном комплексе «Ковчег». Там обвиняемый под надзором силовиков купил 42 лопатки для двигателей истребителей МиГ-29 у посредника, написавшего заявление чекистам. Также Игорю Кияшко инкриминируют сбор по заданию Службы безопасности Украины секретной документации РЛС 92Н6А, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400.