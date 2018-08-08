Краснодарского каннибала переведут из СИЗО в спецлечебницу

Как уточнили в ведомстве, фигуранту изменили меру пресечения с помещением его в специализированное лечебное учреждение. Сейчас письмо по вопросу обеспечения охраны места содержания и лечения фигуранта. В адрес ГУ Росгвардии по региону направлено письмо по вопросу обеспечения охраны места содержания и лечения обвиняемого. Его супругу эксперты национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского признали полностью вменяемой.