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12:22 (мск), источник: Newsroom24.ru

43-летний рецидивист зарезал напарника в Дальнеконстантиновском районе

43-летний житель Чкаловского района обвиняется в убийстве 48-летнего мужчины, сообщили агентству Newsroom24 в пресс-службе Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Преступление совершено в конце апреля 2018 года в с. Новые Березняки Дальнеконстантиновского района. В ходе ссоры злоумышленник избил соперника, а потом зарезал двумя ножами. Труп он отнес в нежилую комнату дома, а сам продолжал жить здесь до 4 мая. Затем уехал в Кстовский район на заработки.

Тело убитого было обнаружено 9 мая. Хозяин жилья сказал, что пустил работников из жалости. В милицию же он сразу не сообщил, потому что боялся расправы постояльца.

Обвиняемый сознался в содеянном. Его заключили под стражу. Мотивом убийства он назвал оскорбительное высказывание напарника в адрес женщины.

Кстати, ранее в 2005 году мужчина уже был судим за убийство.

Уголовное дело направлено в суд.

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