Биолог чуть не угодил в глотку акулы
Биолог чуть не угодил в пасть акулы во время выхода в море. Об этом сообщает Fox News.
Биолог чуть не угодил в пасть акулы во время выхода в море. Об этом сообщает Fox News.
Ролик, на котором видна рыба, опубликован в
«Вы видели это? Вы это видели?» — закричал Скомал. В подписи к ролику природоохранный комитет уточнил, что, хотя встречи человека и белой акулы происходят крайне редко, они, безусловно возможны. В сообщении предупредили, что это дикие и непредсказуемые создания, поэтому местным рыбакам и лодочникам не стоит терять бдительность.