Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я депутат, платить не буду»: скандал с саратовским слугой народа
Назван город с самым удобным общественным транспортом
В детском саду в Астрахани детей связывали пеленками
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
7 способов визуально увеличить грудь без пуш-апов и операций
Где на самом деле крестили Иисуса ХристаОб этом до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это событие произошло на западном берегу Иордана, другие - на восточном
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Ксения Собчак позирует в кружевном платье и без нижнего белья
Степаненко в темных очках впервые высказалась о разводе
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Биолог чуть не угодил в глотку акулы

Биолог чуть не угодил в пасть акулы во время выхода в море. Об этом сообщает Fox News.

Ролик, на котором видна рыба, опубликован в Facebook-группе Комитета по охране белых акул в Атлантике. Специалист по морским рыбным промыслам Грег Скомал (Greg Skomal) вышел на мостик исследовательского судна, когда акула внезапно выпрыгнула из воды и широко раскрыла пасть.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы видели это? Вы это видели?» — закричал Скомал. В подписи к ролику природоохранный комитет уточнил, что, хотя встречи человека и белой акулы происходят крайне редко, они, безусловно возможны. В сообщении предупредили, что это дикие и непредсказуемые создания, поэтому местным рыбакам и лодочникам не стоит терять бдительность.

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Петросян о разводе: «Я такой дурак!»
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Жительница Новосибирска за сутки нашла работу и жилье бездомному
Дважды избежавший казни убийца устал ждать смерти
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Очень красивые автомобили: репортаж из ночной Москвы 4 августа в Москве состоялось зрелищное ретро-ралли «Ночная Москва». Красавцы-олдтаймеры собрались на старт у здания гостиницы «Украина» и прокатились по улицам столицы
Кино
Домогаров снялся с Зудиной и Польских в сериале «Хорошая жена» Актеры встретились на съемках российской версии популярного американского телешоу про женщину-адвоката
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь