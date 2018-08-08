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12:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

Следователи ищут пассажиров горевшего теплохода «Баргузин-1»

Они станут свидетелями в рамках возбужденного уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Пассажиров теплохода «Баргузин-1», который 29 июня загорелся в Иркутске, ищут следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Они станут свидетелями в уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает 8 августа пресс-служба ведомства. Пассажиров просят позвонить по телефону: 8 (3952) 20−10−47.

Напомним, 29 июня в 11:00 теплоход «Баргузин-1», следовавший по маршруту «Иркутск — Листвянка — Большие Коты — Бухта Песчаная», вышел с пристани «Ракета» в Иркутске. Через несколько минут в машинном отсеке произошло возгорание. Судно вернулось к пристани, пять членов экипажа оперативно эвакуировали на берег 81 пассажира. Никто из них не пострадал.

Также в августе 2015 года произошел пожар на теплоходе «Баргузин-2», на борту которого находилось 120 человек. Никто из них не пострадал, но некоторые пассажиры потеряли свои личные вещи. Теплоход сгорел полностью.

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