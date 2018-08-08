Следователи ищут пассажиров горевшего теплохода «Баргузин-1»
Они станут свидетелями в рамках возбужденного уголовного дела.
Они станут свидетелями в рамках возбужденного уголовного дела.
Пассажиров теплохода «Баргузин-1», который 29 июня загорелся в Иркутске, ищут следователи
Напомним, 29 июня в 11:00 теплоход «Баргузин-1», следовавший по маршруту «Иркутск — Листвянка — Большие Коты — Бухта Песчаная», вышел с пристани «Ракета» в Иркутске. Через несколько минут в машинном отсеке произошло возгорание. Судно вернулось к пристани, пять членов экипажа оперативно эвакуировали на берег 81 пассажира. Никто из них не пострадал.
Также в августе 2015 года произошел пожар на теплоходе «Баргузин-2», на борту которого находилось 120 человек. Никто из них не пострадал, но некоторые пассажиры потеряли свои личные вещи. Теплоход сгорел полностью.