Следователи ищут пассажиров горевшего теплохода «Баргузин-1»

Источник: РИА "Новости"

Пассажиров теплохода «Баргузин-1», который 29 июня загорелся в Иркутске, ищут следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Они станут свидетелями в уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает 8 августа пресс-служба ведомства. Пассажиров просят позвонить по телефону: 8 (3952) 20−10−47 .

Напомним, 29 июня в 11:00 теплоход «Баргузин-1», следовавший по маршруту «Иркутск — Листвянка — Большие Коты — Бухта Песчаная», вышел с пристани «Ракета» в Иркутске. Через несколько минут в машинном отсеке произошло возгорание. Судно вернулось к пристани, пять членов экипажа оперативно эвакуировали на берег 81 пассажира. Никто из них не пострадал.