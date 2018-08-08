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16:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

На проспекте Победы в Казани под колесами «Приоры» погиб пешеход

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Казани пешеход погиб под колесами «Приоры», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в среду в час ночи напротив дома № 13 по проспекту Победы.

По предварительной информации, водитель «Лады» превысил скорость и сбил мужчину, пытавшегося пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм.

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