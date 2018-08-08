Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Старик не в себе»: Панин и другие звезды о разводе Петросяна
Назван город с самым удобным общественным транспортом
В детском саду в Астрахани детей связывали пеленками
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Ксения Собчак позирует в кружевном платье и без нижнего белья
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
5 смелых способов заплести обычный хвост
7 способов визуально увеличить грудь без пуш-апов и операций
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
14:06 (мск), источник: Ведомости

СМИ сообщили о новых задержаниях журналистов в Белоруссии

В Белоруссии в среду утром следователи пришли с обыском домой к журналистам Павлюку и Ольге Быковской, а также к Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной, сообщает Reformation. Корреспондент издания стал свидетелем задержания Жукова и его супруги. По данным белорусское бюро «Радио Свобода», следователи также пришли в редакцию портала о недвижимости Realt.by и забрали главреда Владислава Кулецкого и трех журналистов.

Источник: AP 2018

Во вторник Следственный комитет (СК) провел обыски в офисах независимых изданий — TUT.by, БелаПАН, газеты «Наука» по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. На 72 часа были задержаны главный редактор TUT.by Марина Золотова, выпускающий редактор издания Анна Калтыгина, журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

На допрос в СК были доставлены сотрудники TUT.by Ульяна Бабоед, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Галина Уласик, возможно Евгения Березюк, отмечает Reformation. Также на допрос доставили выпускающего редактора БелаПАН Андрея Середу.

Уголовное дело заведено МВД Белоруссии на основании заявления государственного информагентства «БелТА», которое сообщило о сбоях при доступе к своей платной подписке. Сотрудники МВД выявили, что на протяжении 2017−2018 гг. без ведома «БелТА» «совершено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». В результате неправомерного доступа к платным материалам «БелТА» госагентству причинен существенный вред, связанный в том числе с подрывом деловой репутации, пришли к выводу правоохранители.

 «Победа» проиграла иск о бесплатной ручной клади
Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы
Сенаторы США предложили признать Россию «спонсором терроризма»
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин
ЦИК согласовала три вопроса пенсионного референдума
Астронавт показал с МКС пострадавшую от засухи Европу (фото)
Археологи нашли в Подмосковье клад времен Бориса Годунова
Жительница Новосибирска за сутки нашла работу и жилье бездомному
Спорт
Российские синхронистки золотом завершили выступление на ЧЕ Золотые медали синхронисток упрочили лидерство сборной России в общем медальном зачете объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта
Hi-Tech
Началось. В США спускается огромный ледник (фото) За 30 лет он отступил на 20 километров на север.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном Артемий становится все больше похожим на своего знаменитого папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь