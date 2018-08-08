СМИ сообщили о новых задержаниях журналистов в Белоруссии

В Белоруссии в среду утром следователи пришли с обыском домой к журналистам Павлюку и Ольге Быковской, а также к Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной, сообщает Reformation. Корреспондент издания стал свидетелем задержания Жукова и его супруги. По данным белорусское бюро «Радио Свобода», следователи также пришли в редакцию портала о недвижимости Realt.by и забрали главреда Владислава Кулецкого и трех журналистов.