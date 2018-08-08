В Зеленоградске пьяный мужчина с пистолетом угрожал убить оператора парковки﻿﻿

Речь о парковке по ул. Московской. Как выяснилось, компания из трех человек после отдыха на пляже решили уехать без оплаты. Оператор не выпускал автомобиль, тогда нетрезвый автовладелец достал из салона травматический пистолет и стал угрожать оружием. Воспользовавшись тем, что другой автомобиль выезжал с паркинга, злоумышленник быстро сел за руль и до закрытия шлагбаума покинул территорию стоянки. При этом мужчина перепутал педали газа и тормоза и врезался в будку оператора.