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14:01 (мск), источник: Новый Калининград

В Зеленоградске пьяный мужчина с пистолетом угрожал убить оператора парковки﻿﻿

Полиция задержала 36-летнего жителя региона, который подозревается в угрозах убийством оператору парковки в Зеленоградске.

Мужчина не хотел платить, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального УМВД в среду.

Речь о парковке по ул. Московской. Как выяснилось, компания из трех человек после отдыха на пляже решили уехать без оплаты. Оператор не выпускал автомобиль, тогда нетрезвый автовладелец достал из салона травматический пистолет и стал угрожать оружием. Воспользовавшись тем, что другой автомобиль выезжал с паркинга, злоумышленник быстро сел за руль и до закрытия шлагбаума покинул территорию стоянки. При этом мужчина перепутал педали газа и тормоза и врезался в будку оператора.

Ориентировка по машине, на которой скрылся злоумышленник, была незамедлительно передана всем экипажам ГИБДД. В результате машину остановили. За рулем находился подозреваемый — 36-летний житель Гурьевска, в салоне также были его приятель и знакомая. Все, включая водителя, оказались пьяны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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