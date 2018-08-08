В Зеленоградске пьяный мужчина с пистолетом угрожал убить оператора парковки
Полиция задержала 36-летнего жителя региона, который подозревается в угрозах убийством оператору парковки в Зеленоградске.
Полиция задержала 36-летнего жителя региона, который подозревается в угрозах убийством оператору парковки в Зеленоградске.
Мужчина не хотел платить, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Речь о парковке по ул. Московской. Как выяснилось, компания из трех человек после отдыха на пляже решили уехать без оплаты. Оператор не выпускал автомобиль, тогда нетрезвый автовладелец достал из салона травматический пистолет и стал угрожать оружием. Воспользовавшись тем, что другой автомобиль выезжал с паркинга, злоумышленник быстро сел за руль и до закрытия шлагбаума покинул территорию стоянки. При этом мужчина перепутал педали газа и тормоза и врезался в будку оператора.
Ориентировка по машине, на которой скрылся злоумышленник, была незамедлительно передана всем экипажам ГИБДД. В результате машину остановили. За рулем находился подозреваемый — 36-летний житель Гурьевска, в салоне также были его приятель и знакомая. Все, включая водителя, оказались пьяны.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.