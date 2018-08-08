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13:59 (мск), источник: НИА Иркутск

ГУФСИН России по Иркутской области выясняет причины группового конфликта в ИК-3

В результате группового конфликта между осужденными, произошедшего днем 6 августа в ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области, колотое ранение в область живота получил один из осужденных.

Источник: Reuters

Пострадавший был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение больницы при ИК-6, его здоровью ничто не угрожает, сообщает пресс-служба ведомства. Еще четверо осужденных получили ушибы и незначительные травмы, им оказана медицинская помощь.

Участники конфликта изолированы от остальных осужденных, обстановка в учреждении контролируемая. По предварительным данным, причиной конфликтной ситуации стала бытовая ссора между двумя осужденными.

В связи с происшествием в учреждении работает группа сотрудников из ГУФСИН России по Иркутской области, прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

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