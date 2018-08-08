Продажу хитрых счетчиков в интернете запретила прокуратура

В ходе мониторинга сети выявлено 6 сайтов, на которых размещена информация о продаже счетчиков с пультами, позволяющими прибору учета фиксировать заниженный расход энергии, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу.

При этом реальное потребление тока останется тем же. Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории страны и их блокировке. После вступления в законную силу судебные решения будут направлены для исполнения в Роскомнадзор.