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13:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Продажу хитрых счетчиков в интернете запретила прокуратура

Продажа хитрых электросчетчиков в интернете запрещена с подачи прокуратуры.

В ходе мониторинга сети выявлено 6 сайтов, на которых размещена информация о продаже счетчиков с пультами, позволяющими прибору учета фиксировать заниженный расход энергии, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу.

При этом реальное потребление тока останется тем же. Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории страны и их блокировке. После вступления в законную силу судебные решения будут направлены для исполнения в Роскомнадзор.

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