После плана «Перехват» похитителей калининградца задержали в Балтийске

На данный момент известно, что во вторник, 7 августа, около 17:00 четверо мужчин в масках ворвались в квартиру потерпевшего на улице Сержанта Мишина в Калининграде. Представившись сотрудниками полиции, они затолкнули молодого человека в машину и увезли в неизвестном направлении. Отец парня сообщил о похищении в полицию. В Калининградской области был объявлен план «Перехват».

В этот же вечер около 23:00 автомобиль, который находился в розыске, протаранил машину ГИБДД в Балтийске.

В нём находились четверо злоумышленников, которых доставили в отдел полиции № 3 в Калининграде. Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент известно, что к похищению имеют отношение калининградец, житель Светлого и двое жителей Балтийска 1999, 1991, 1989 и 1975 годов рождения. По данным источника, похищенного калининградца они накануне отвезли в лес, избили его, а затем отпустили. Пострадавший вернулся домой и отказывается давать пояснения.