Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Как девушки управляются с армейскими КАМАЗами: видео
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Джастин Бибер расплакался на глазах у Хейли Болдуин
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
В РФ 30 млн граждан рискуют лишиться всех трудовых прав - Шеин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за внуком, умерла
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
17:59 (мск), источник: Клопс.ru

После плана «Перехват» похитителей калининградца задержали в Балтийске

В Балтийске задержаны злоумышленники, которые накануне похитили молодого человека. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что во вторник, 7 августа, около 17:00 четверо мужчин в масках ворвались в квартиру потерпевшего на улице Сержанта Мишина в Калининграде. Представившись сотрудниками полиции, они затолкнули молодого человека в машину и увезли в неизвестном направлении. Отец парня сообщил о похищении в полицию. В Калининградской области был объявлен план «Перехват».

В этот же вечер около 23:00 автомобиль, который находился в розыске, протаранил машину ГИБДД в Балтийске.

В нём находились четверо злоумышленников, которых доставили в отдел полиции № 3 в Калининграде. Все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент известно, что к похищению имеют отношение калининградец, житель Светлого и двое жителей Балтийска 1999, 1991, 1989 и 1975 годов рождения. По данным источника, похищенного калининградца они накануне отвезли в лес, избили его, а затем отпустили. Пострадавший вернулся домой и отказывается давать пояснения.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что некоторое время назад потерпевший завладел золотой цепочкой одного из похитителей. Сейчас со злоумышленниками работают следователи регионального СКР. Комментарии в ведомстве пообещали дать позднее.

Все новости региона
 После плана "Перехват" похитителей калининградца задержали в Балтийске (видео)
В четверг и пятницу в Калининграде усилится ветер
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
У жены Башара Асада обнаружили рак
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Британские пожарные сняли на видео огненный смерч
«Большую тройку» операторов оштрафуют за роуминг
Британские пабы закрываются десятками: что случится с элем
Сами Насери рассказал о драке в московском караоке-клубе
Спорт
«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ Послезавтра, 10 августа, стартует новый сезон чемпионата Англии
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь