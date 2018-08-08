Пойманная щука едва не потопила лодку подводного охотника
Удивительной историей с драматической развязкой на форуме nazaderjke.ru поделился самарский подводный охотник Олег Праслов.
Удивительной историей с драматической развязкой на форуме nazaderjke.ru поделился самарский подводный охотник Олег Праслов.
Как пишет Олег, на «нырялку» он отправился в ночь на субботу, 4 августа. Место было выбрано на русле Волги, неподалеку от села Лбище. Цель — окуни на копчение. Но на
«Нырять уже поднадоело к тому времени, думаю, срежем филейку и котлеток на закуску накрутим. Разделывать и чистить
Но в следующие минуты
Остаток ночи у Олега ушел на то, чтобы просушить резиновую лодку и намокшие в ней вещи, починить борт судна и вместе с виновницей чрезвычайного происшествия вернуться обратно в свой лагерь. Как показало взвешивание, щука потянула на 8,5 килограмма.