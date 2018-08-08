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13:50 (мск), источник: Volga News

Пойманная щука едва не потопила лодку подводного охотника

Удивительной историей с драматической развязкой на форуме nazaderjke.ru поделился самарский подводный охотник Олег Праслов.

Как пишет Олег, на «нырялку» он отправился в ночь на субботу, 4 августа. Место было выбрано на русле Волги, неподалеку от села Лбище. Цель — окуни на копчение. Но на каком-то нырке «подвох» встретил щучку.

«Нырять уже поднадоело к тому времени, думаю, срежем филейку и котлеток на закуску накрутим. Разделывать и чистить особо-то и не надо, все быстро, просто и легко. И главное — окуней понадобится меньше при наличии котлет, а значит можно будет возвращаться».

Но в следующие минуты что-то пошло не так. «Стрельнул, подплыл к лодке, — продолжает Олег. — Щука вильнула мордой, задела зубом борт ниже ватерлинии, и в итоге порез — сантиметра два или около того. До берега доплыть успел, но лодка сдулась».

Остаток ночи у Олега ушел на то, чтобы просушить резиновую лодку и намокшие в ней вещи, починить борт судна и вместе с виновницей чрезвычайного происшествия вернуться обратно в свой лагерь. Как показало взвешивание, щука потянула на 8,5 килограмма.

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