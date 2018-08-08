В Самаре затопило дороги в районе железнодорожного вокзала

В среду, 8 августа, на Самару обрушился сильный ливень. Это привело к тому, что дороги города превратились в настоящие реки. Больше всего затопило улицы в районе железнодорожного вокзала. В частности, это Красноармейская и Спортивная. Там вода течет не только по проезжим частям, но и уже частично «поглотила» тротуары.