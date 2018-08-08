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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре затопило дороги в районе железнодорожного вокзала

От ливня пострадало и само здание вокзала.

В среду, 8 августа, на Самару обрушился сильный ливень. Это привело к тому, что дороги города превратились в настоящие реки. Больше всего затопило улицы в районе железнодорожного вокзала. В частности, это Красноармейская и Спортивная. Там вода течет не только по проезжим частям, но и уже частично «поглотила» тротуары.

Нашел ливень и дырочку в самом железнодорожном вокзале. Там протекла крыша, из-за чего возле выхода из здания образовалась небольшая лужа. По словам местных жителей, такое явление не ново для вокзала. Самарцы предполагают, что крыша была плохо укреплена.

По прогнозам синоптиков, дождь в Самаре должен прекратиться в течение часа.

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