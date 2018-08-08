В Самаре затопило дороги в районе железнодорожного вокзала
От ливня пострадало и само здание вокзала.
От ливня пострадало и само здание вокзала.
В среду, 8 августа, на Самару обрушился сильный ливень. Это привело к тому, что дороги города превратились в настоящие реки. Больше всего затопило улицы в районе железнодорожного вокзала. В частности, это Красноармейская и Спортивная. Там вода течет не только по проезжим частям, но и уже частично «поглотила» тротуары.
Нашел ливень и дырочку в самом железнодорожном вокзале. Там протекла крыша,
По прогнозам синоптиков, дождь в Самаре должен прекратиться в течение часа.