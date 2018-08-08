«Неконфликтная и домашняя»: Студентка колледжа бесследно исчезла в Алматинской области
18-летняя Наргиз Мамеджанова пропала 4 августа. Девушка вышла из дома родственников и бесследно исчезла, передает ИА «NewTimes.kz».
18-летняя Наргиз Мамеджанова пропала 4 августа. Девушка вышла из дома родственников и бесследно исчезла, передает ИА «NewTimes.kz».
Корреспондент агентства связалась с родственниками пропавшей и выяснила подробности.
«Никто не помнит, во что она была одета. В четверг утром она выехала из поселка Узынагаш в Алматинской области в город к родственникам. Вечером того же дня она должна была уже быть у них в Медеуском районе. Транспорт, на котором она выехала, нам не известен, она так и не доехала. Раньше у нее телефон всегда был включен, легко к ней дозванивались, сейчас он отключен. Девочка она неконфликтная, домашняя. Только на учебу и к родным ездила. Мы все места осмотрели, подруг обзвонили, найти не можем», — поделилась двоюродная сестра пропавшей Динара Рахматулаева.
Собеседница отметила, что Наргиз — студентка колледжа «Кайнар», она учится на педагога начальных классов.
Всех, кто располагает
Приметы девушки: рост 164 см, худощавого телосложения.
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