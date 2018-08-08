38 прикамцев, зависимых от алкоголя и наркотиков, лишены водительских удостоверений

В разных районах Прикамья прокуроры работают в данном направлении. В Соликамске два местных жителя, состоящих на учете у врача-нарколога, имели водительские права. Соликамский городской прокурор через суд добился, чтобы граждан лишили удостоверений.
В Ординском районе прокурор направил в суд три таких иска. Два водителя страдали алкоголизмом и один поставлен на учет с заболеванием «наркомания». Все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.
В поселке Семсовхоз Кунгурского района машину водила женщина с диагнозом «синдром зависимости от опиоидов средней стадии». Прокурор района также добился, чтобы ее лишили водительских прав.