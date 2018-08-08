В Московском районе Казани троллейбус протаранил легковой автомобиль
(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Московском районе Казани троллейбус протаранил легковой автомобиль, сообщили в городской Госавтоинспекции.
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(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В Московском районе Казани троллейбус протаранил легковой автомобиль, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло во вторник ранним утром напротив дома № 203 по улице Декабристов.
По предварительной информации, водитель троллейбуса не выбрал дистанцию и врезался в «Ладу» 9-й модели.
44-летняя